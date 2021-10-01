Sampaoli: 'İlk maç gibi Galatasaray maçını da kazanabilirdik'

Galatasaray'ın rakibi Marsilya'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, karşılaşmanın ardından konuştu.



İlk maçta da rakiplerinden iyi olduklarını, Galatasaray karşısında da iyi oynayan taraf olduklarını ancak kazanamadıklarını belirten Sampaoli, "Biraz kafamız karışık oynadık, tüm çabalarımıza rağmen galibiyet elde edemedik. Lokomotiv maçıonda rakipten üstündük, bu akşam da Galatasaray'dan önemli ölçüde üstündük. Takımımız 6 puanı hak ediyor" açıklamasını yaptı.



Çok tartışılan ve VAR kararının ardından iptal edilen penaltı pozisyonuyla ilgili ise deneyimli hoca, "Hakem pozisyona çok yakındı, ardından karar vermek için VAR'a gitti. Ben bununla değil, oyuncularla ve sahayla ilgileniyorum" sözlerini kullandı.



Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in performansıyla ilgili de konuşan Şilili hoca, "Cengiz ikinci yarıda çok daha iyi oynadı. Bizim için çok önemli bir isim. Ne yazık ki golü bulamadı" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



