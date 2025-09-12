Samet Akaydin için Trabzonspor'a ret!

Trabzonspor, Rizespor'dan Taha Şahin ile birlikte Samet Akaydin'ı da kadrosuna katmak istiyor.
Bordo-mavililer, milli stoper icin Rizespor'a resmi teklif sunsa da olumlu yanıt almadı.
Rizespor'da teknik direktor İlhan Palut'un Samet'i takımda tutmak istediği ve Trabzonspor'un teklifinin reddedildiği öğrenildi.
31 yaşındaki deneyimli stoperin, Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
