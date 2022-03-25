Salih Özcan, A Milli Takım'ı seçti!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Salih Özcan, milli takım tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun aday kadroya dahil edildiği belirtildi.



Salih Özcan'ın Almanya'yı tercih etme hakkı bulunuyordu.



İşte TFF'nin açıklaması:



"Almanya'nın 1.FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Millî Takımımızın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dâhil edildi.



A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve bu tercih FIFA tarafından da onaylanan Salih'in Almanya'yı da temsil etme hakkı bulunuyordu. Bu sezon Almanya 1. Ligi'nde 25 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, U15'ten başlayarak U21'e kadar genç millî takım düzeyinde Almanya adına forma giymişti.



Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Salih Özcan'a "hoş geldin" diyor ve Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz."



SALİH ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA



Salih Özcan, milli takım tercihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Özcan'ın açıklaması şu şekilde:



"Sevgili Futbolseverler, Geçtiğimiz birkaç hafta benim için gerçekten son derece hareketli ve heyecanlı geçti. 1.FC Köln ile şu ana kadar çok başarılı bir sezon geçiriyoruz ve önümüzde gerçekleştirmek İstediğimiz birçok hedef var! Kişisel gelişimim sayesinde artık belli bir noktaya geldiğimi görüyorum ve bu aşamada artık karar verme zamanımın geldiğine inanıyorum: Doğduğum ülke olan Almanya için mi yoksa anne ve babamın, yani ailemin doğduğu ülke olan Türkiye için mi oynamalıyım? Geçtiğimiz haftalarda bu sorular hakkında yoğun bir şekilde düşünme vaktim oldu. Ailem ile defalarca konuştuk ve sonunda inanarak bu kararı verdim: Türkiye için oynamak istiyorum! Bu karar, Almanya ve DFB ailesine olan saygımı hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Bu vesileyle, özellikle Almanya A Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick'e benimle yapmış olduğu güzel görüşmeler ve bana sağladığı perspektif için teşekkür etmek istiyorum. Hansi Flick'e ve DFB ailesine gelecek için en iyi dileklerimi ileterek, bana U15 ile başlayarak bu Federasyon ile zaman geçirme fırsatı verdikleri için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu sürecin şüphesiz en büyük başarısı U21Avrupa Şampiyonluğuydu! Ve bu şampiyonluğu, o dönem Teknik Direktörümüz olan ve bugün yine bana aynı şekilde, Türkiye Milli Takımı için önemli olduğumu açıklayan Stefan Kuntz ile kazandık. Artık takımımız, taraftarlarımız ve ülkem adına her milli maçta, her şeyimi vereceğimi, Türkiye formasıyla sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlandığımı ve bundan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. Birçok başarıyı beraber elde edecek potansiyele sahip olduğumuzu görüyorum. Bu sebepten dolayı kararımı, daha önce öyle bir düşüncem olmasına rağmen, sezon sonunda değil şimdi vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Ve son olarak: Sezonun geri kalan yedi maçında 1.FC Köln ile olabildiğince başarılı olmak istiyorum. Bunun için de kafamın karışık olmaması gerekiyordu. Vermiş olduğum karar neticesinde artık her şey çok daha net. Bana verilecek görevler için sabırsızlanıyorum. Sevgilerimle Salih Özcan"





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