Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Sakaryaspor, üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı; yeşil-siyahlılar 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

calendar 25 Kasım 2025 13:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Sakaryaspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
 
Sezona deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya temsilcisi, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 yendi.
 
Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1, içeride Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakaryaspor, dışarıda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
 
Amed Sportif Faaliyetleri'i sahasında 2-1'lik skorla geçen yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a 4-1, Özbelsan Sivasspor'a ise hükmen 3-0 mağlup oldu.
 
TEK GALİBİYET SERİSİ
 
Konuk olduğu SMS Grup Sarıyerspor'u 2-1, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-0 mağlup eden Sakaryaspor, evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tek galibiyet serisini elde etti.
 
Sakarya temsilcisi, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ve konuk ettiği Serikspor'a 3-2'lik skorlarla yenildi.
 
Sakaryaspor, ligin 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3 beraber kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
 
Yeşil-siyahlı takım, ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 13. sırada bulunuyor.
 
Sakaryaspor, ligin 15. haftasında sahasında 16. sıradaki Eminevim Ümraniyespor'u yenerek üst sıralamaya çıkmayı hedefliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
