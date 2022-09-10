Sakaryaspor, Kassongo ile geri döndü: 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Sakaryaspor, Kassongo ile geri döndü: 2-1
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10 Eylül 2022 22:06
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında İlker Püren'in ekibi Sakaryaspor ile Mesut Bakkal'ın yönetimindeki Denizlispor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda 53 ve 71. dakikalarda bulduğu goller ile Sakaryaspor kazandı. Ev sahibi ekibin 2 golü de Kabongo Kassongo'dan gelirken, Denizlispor'un tek golü Kevin Mayi'den geldi.

Bu sonuçla beraber Sakaryaspor puanını 9'a yükseltirken, Denizlispor 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor deplasmanda Samsunspor ile mücadele ederken, Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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