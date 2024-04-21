Sakaryaspor: 'Hakkımızla, mücadelemizle 3 puan aldık'

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü evinde 2-1 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı; hakkıyla, mücadelesiyle, oyunuyla aldıkları bir 3 puan olduğunu söyledi.



Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda pas ve hücum oyunu ile geçişlerde başarılı olduklarını, ikinci devre rakibin ve kendilerinin yaptığı değişikliklerle dengenin değiştiğini belirterek, "Hakkıyla, mücadelesiyle, oyunuyla aldığımız bir 3 puan ama korumamız gereken de bir skor var. Bunu oyunla, skoru koruyarak sağlayacağız. Tabii oyuncuların biraz daha bu konuda mücadele gücünün, daha çok konsantrasyon gücünün ortaya çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.



Karslı, genel oyunun kendilerini sürekli kazanma ihtiyaçlarını karşılayacak pozisyona doğru götürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Akan oyunda da bunu sağladık. Rakibin de bulunduğu yer itibarıyla aldığı puansal pozisyon, rahat pozisyondu. Buraya tabii onlar da mutlak 3 puan için geldiler çünkü onların da önlerindeki rakiplerin kaybedeceği puanlara göre yukarı tutunup yukarıda bir şey çabalama amaçları vardı. Ama bunların bilincindeydik. Sahada oynadığımız oyunun ilk yarısı gayet iyi, sonuca da ulaştırdı ama işte ikinci yarı belki de mental olarak son 30-40 dakika biraz tedirgin olduk ama oyunun genel akışı bizim için sonuca baktığınızda çok iyiydi."



Geriye kalan son 3 haftada evlerinde oynayacakları bir maçın kaldığına değinen Karslı, Tuzlaspor maçında daha büyük taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.





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