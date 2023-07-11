Sakaryaspor, Erdi Dikmen'i renklerine bağladı

1. Lig ekibi Sakaryaspor, savunma oyuncusu Erdi Dikmen'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezon Altınordu forması giyen futbolcu Erdi Dikmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Erdi." ifadelerine yer verildi.
26 yaşındaki Erdi Dikmen, kariyerinde MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü ve Yılport Samsunspor takımlarında forma giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezon Altınordu forması giyen futbolcu Erdi Dikmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Erdi." ifadelerine yer verildi.
26 yaşındaki Erdi Dikmen, kariyerinde MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü ve Yılport Samsunspor takımlarında forma giydi.