Sakaryaspor, Erdi Dikmen'i renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, savunma oyuncusu Erdi Dikmen'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor, Erdi Dikmen'i renklerine bağladı
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11 Temmuz 2023 18:19
1. Lig ekibi Sakaryaspor, savunma oyuncusu Erdi Dikmen'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezon Altınordu forması giyen futbolcu Erdi Dikmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Erdi." ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki Erdi Dikmen, kariyerinde MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü ve Yılport Samsunspor takımlarında forma giydi.

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