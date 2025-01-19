Sakaryaspor, 5 gollü maçta Keçiörengücü'nu devirdi

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etti.



Sakaryaspor'un golleri, Dylan Saint-Louis, Mendy Mamdou ve Fernando'dan (P) geldi.



Keçiörengücü'nün gollerini ise Malaly Dembele ve Görkem Bitin kaydetti.



Keçiörengücü'nde Görkem Bitin, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.



5 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ



Bu sonuçla birlikte puanını 26'ya çıkaran Sakaryaspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken Keçiörengücü 27 puanda kaldı ve üst üste 4 maç kaybetmiş oldu.



