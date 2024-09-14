Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçında Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Emre Demir ve 60. dakikada Fernando kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Sakaryaspor puanını 7'ye yükseltti. Şanlıurfaspor 6 puanda kaldı.
Gelecek hafa 1. Lig'de Sakaryaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Volkan Bayarslan, Kadir Beyaz, Güner Mumcu Taştan
Sakaryaspor: Szumski, Salih Dursun, Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 89 Zagre), Aabid (Dk. 82 Simon), Emre Demir (Dk. 90 Ali Emir Kılıç), Volkan Eğri (Dk. 46 Ali Uğurhan Uğurlu), Fernando
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Atakan Aybastı (Dk. 72 Burak Can Çamoğlu), Miraç Acer, Mboula, Mehmet Coşkun (Dk. 81 Nafican Yardımcı), Muhammed Gönülaçar, Begic, Malle, Ofosu (Dk. 53 Ashkovski), Kayode (Dk. 81 Furkan Şamil Çetin), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 72 Forsell)
Goller: Dk. 55 Emre Demir, Dk. 60 Fernando (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Malle, Dk. 57 Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Dk. 37 Aabid, Dk. 40 Kahraman Demirtaş, Dk. 76 Emre Demir (Sakaryaspor)
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Emre Demir ve 60. dakikada Fernando kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Sakaryaspor puanını 7'ye yükseltti. Şanlıurfaspor 6 puanda kaldı.
Gelecek hafa 1. Lig'de Sakaryaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Volkan Bayarslan, Kadir Beyaz, Güner Mumcu Taştan
Sakaryaspor: Szumski, Salih Dursun, Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 89 Zagre), Aabid (Dk. 82 Simon), Emre Demir (Dk. 90 Ali Emir Kılıç), Volkan Eğri (Dk. 46 Ali Uğurhan Uğurlu), Fernando
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Atakan Aybastı (Dk. 72 Burak Can Çamoğlu), Miraç Acer, Mboula, Mehmet Coşkun (Dk. 81 Nafican Yardımcı), Muhammed Gönülaçar, Begic, Malle, Ofosu (Dk. 53 Ashkovski), Kayode (Dk. 81 Furkan Şamil Çetin), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 72 Forsell)
Goller: Dk. 55 Emre Demir, Dk. 60 Fernando (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Malle, Dk. 57 Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Dk. 37 Aabid, Dk. 40 Kahraman Demirtaş, Dk. 76 Emre Demir (Sakaryaspor)
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