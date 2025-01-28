Saint-Maximin kendine geldi

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, Göztepe maçında sergilediği performans ve ortaya koyduğu ruh ile taraftarın beğenisini kazandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Saint-Maximin kendine geldi
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28 Ocak 2025 09:16
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, Göztepe karşısında beklentileri karşılayan bir performans sergiledi.

Fransız yıldız, Göztepe maçından önceki haftalarda son derece etkisizdi. Ligde son 3 maçta oynayamayan Maximin, uzun süre ilk 11'in dışında kaldı. Kiralık sözleşmesinin fesh edileceği bile öne sürüldü.

27 yaşındaki oyuncu, Göztepe maçında Fenerbahçe 1-0 yenik durumdayken ikinci yarının başında Kostic ile birlikte oyuna dahil oldu.

Maximin, son dönemdeki en etkili performansını sergileyerek geri dönüşün mimarları arasında yer aldı.

MAXIMIN'IN PERFORMANSI

Fransız oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol 4 asist üretti. 

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