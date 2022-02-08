Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanda silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"PROBLEM OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"



Olay anına ilişkin görüntülerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vurulduktan sonra sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalışan, tetiği çeken şüpheli Kadir Yasak'ın ağabeyi Ali Yasak olay anını ve sonrasını ifadesinde detaylı bir şekilde anlattı. Milliyet Gazetesi'nden Damla Güler'in haberine göre, olay günü kardeşi Kadir Yasak'la görüşmek için Yeşilköy'e gittiğini söyleyen Ali Yasak, "Tekelin önünde buluşacaktık. Oraya gittiğimde kapıda Seccad'ı gördüm. Bana Cunda Balık isimli mekanı gösterdi. Kardeşimin içeride olduğunu ve problem olabileceğini söyledi" dedi.



"ŞAFAK SESİNİ YÜKSELTİP KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"



İçeri girdiğinde kardeşi Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir masada oturduklarını ve tartıştıklarını söyleyen Ali Yasak, "Kendisine Şafak Ağabey diye hitap ettim. Bir problem varsa sakince konuşmalarını söyledim. Kadir bir ara Şafak'a, 'Ağabey sen benim arkamdan küfür mü ediyorsun?' diye sordu. Bunun üzerine Şafak sesini daha da yükselterek Kadir'e küfür etmeye başladı. Kadir'e parmak salladığını gördüm. Şafak ayağa kalkıp Kadir'e saldıracak gibi üstüne gittiğinde ben hala ikisini ayırmaya çalışıyordum. Aralarına girdim. Ben Şafak'ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı. Döndüğümde Kadir'in elinde silah gördüm. Kadir ilk anda bir el ateş etti. Daha sonra Şafak yerdeyken başka bir şahsa da ateş ettiğini gördüm" dedi.



"TAŞIYAMADIĞIM İÇİN SÜRÜKLEDİM"



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kardeşinden uzaklaştırmak için dışarı çıkarmaya çalıştığını ancak ağır olduğu için çekemediğini anlatan Yasak, "Şafak'ı dışarı çekip ambulans çağırmak istedim. Taşıyamadığım için sürükleyerek çıkarmaya çalıştım. Buradaki amacım, ilk olarak Kadir ile Şafak'ı birbirinden uzaklaştırmak, dışarıya çıkardıktan sonra vale kulübesine haber verip, Şafak için 20-30 metre ileride bulunan taksi durağından araç çağırmalarını isteyecektim. Daha sonra Kadir, Şafak'ı dışarıya çıkaracağım kapının oraya gelerek rasgele 2 el daha ateş etti. Bu mermilerden biri bana da gelebilirdi. Hayatımda daha önce hiçbir çatışmanın içerisinde bulunmadım. İnsanlar ambulansı aramaya başlayınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu çekmeyi, tam kapının önünde bırakıp Kadir ile birlikte oradan uzaklaştım" dedi.



HAKİM: "KARDEŞİNİ NEDEN TUTMADIN?"



Olaydan sonra sabaha kadar kardeşi ile sokaklarda gezdiklerini anlatan Yasak, Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyduktan sonra da silahı kendisinin sakladığını söyledi



Ali Yasak'ın ifadesi üzerine Sulh Ceza Hakimi şüpheliye, fiziki olarak kardeşine daha yakın olmasına rağmen kardeşini tutabilecekken neden maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tutmaya devam ettiğini sordu. Şüpheli Yasak ise bu soruya, "Olayın şoku ile ben de tam olarak ne yaptığımı bilemedim. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Başka bir niyetim yoktu. Kendisini sürükleyerek onun yaralanmasına ya da ölümüne neden olacağını düşünmedim" dedi.



8 TUTUKLAMA



Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli için savcılık dosya üzerinden karar vererek, ifade almadan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlikteki sorguları yaklaşık 5 saat süren şüphelilerden Abdulkadir Kara, Ali Yasak, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kadir Yasak, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge hakimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik tutuklama gerekçesi olarak kamera görüntüleri, telefon inceleme tutanakları, baz sinyalleri ve delillerin tam olarak toplanamamış olmasını gösterdi. Diğer şüpheliler, Ahmet Yalçın, Batuhan Aldatmaz, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.





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