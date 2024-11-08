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Sadio Mane attı Al Nassr deplasmanda kazandı!

Suudi Arabistan Ligi 10. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Riyadh'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sadio Mane attı Al Nassr deplasmanda kazandı!
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08 Kasım 2024 22:15
Suudi Arabistan Ligi 10. hafta maçında Al Riyadh, Al Nassr ile karşı karşıya geldi. Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda oynanan maçı Al Nassr 1-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren tek gol 41. dakikada Sadio Mane'den geldi.

Bu galibiyetle birlikte Al Nassr, puanını 22'ye çıkarırken Al Riyadh 14 puanda kaldı.

Al Nassr, bir sonraki maçında ligde El Kadisiyah'ı ağırlayacak.

Al Riyadh ise evinde Al İttifak'ı ağırlayacak.
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