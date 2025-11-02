Beşiktaş derbisiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilki yaşadı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, ilk derbi heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, kulübün başında ilk derbi mücadelesini verdi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, ilk derbi heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, kulübün başında ilk derbi mücadelesini verdi.