20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-090'
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-190'

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a cevap!

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

20 Eylül 2025 22:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a cevap!
Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Saran, Fenerbahçe camiasından gelen desteğe teşekkür ederek, "Bugünkü mesaj ve söylemlerimizin camiamızda karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz" dedi.



"ALİ KOÇ KISIR POLEMİKLERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Açıklamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yanıt veren Saran, "Sayın Ali Koç aramızdaki konuşmaları çarpıtarak yansıtmış ve bizleri camiamızın artık bıkıp usandığı ikili, kısır polemiklere çekmeye çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİM STRATEJİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Saran, 2018'de Ali Koç'a verdikleri yanıtı hatırlatarak, "İstediğiniz noktaya gelmeyi reddediyoruz" dedi. Seçim süreci boyunca Türkiye'ye örnek olmasını hedefledikleri bir iletişim stratejisi uyguladıklarını vurgulayan Saran, bu tavrı sonuna kadar korumakta kararlı olduklarını belirtti. 

Son olarak tüm kongre üyelerini sandığa davet eden Saran, "Sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğine hizmet etmesini temenni ediyorum" sözleriyle mesajını tamamladı.



