Sadettin Saran'dan Ali Koç'a cevap!

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"



Saran, Fenerbahçe camiasından gelen desteğe teşekkür ederek, "Bugünkü mesaj ve söylemlerimizin camiamızda karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz" dedi.

Açıklamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yanıt veren Saran,ifadelerini kullandı.Saran, 2018'de Ali Koç'a verdikleri yanıtı hatırlatarak,dedi. Seçim süreci boyunca Türkiye'ye örnek olmasını hedefledikleri bir iletişim stratejisi uyguladıklarını vurgulayan Saran, bu tavrı sonuna kadar korumakta kararlı olduklarını belirtti.Son olarak tüm kongre üyelerini sandığa davet eden Saran,sözleriyle mesajını tamamladı.





