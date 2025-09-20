Sadettin Saran'dan Ali Koç'a cevap!

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
Saran, Fenerbahçe camiasından gelen desteğe teşekkür ederek, "Bugünkü mesaj ve söylemlerimizin camiamızda karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz" dedi.
"ALİ KOÇ KISIR POLEMİKLERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"
Açıklamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yanıt veren Saran, "Sayın Ali Koç aramızdaki konuşmaları çarpıtarak yansıtmış ve bizleri camiamızın artık bıkıp usandığı ikili, kısır polemiklere çekmeye çalışmıştır" ifadelerini kullandı.
"İLETİŞİM STRATEJİMİZİ KORUYACAĞIZ"
Saran, 2018'de Ali Koç'a verdikleri yanıtı hatırlatarak, "İstediğiniz noktaya gelmeyi reddediyoruz" dedi. Seçim süreci boyunca Türkiye'ye örnek olmasını hedefledikleri bir iletişim stratejisi uyguladıklarını vurgulayan Saran, bu tavrı sonuna kadar korumakta kararlı olduklarını belirtti.
Son olarak tüm kongre üyelerini sandığa davet eden Saran, "Sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğine hizmet etmesini temenni ediyorum" sözleriyle mesajını tamamladı.