Sacramento, Simmons için Fox veya Haliburton'ı vermeyecek

Sacramento Kings'in, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons karşılığında muhtemel bir takasa De'Aaron Fox veya Tyrese Haliburton'ı dahil etmeyeceği bildirildi.



İki takım arasındaki görüşmelerin haftalar önce kesildiği ve iki oyuncunun da müsait olmadığı bildirilirken, Kings'in 2021-22 sezonuna şu anda yapılandığı şekilde girmeyi umduğu belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Kings için maç başına 25.2 sayı ve 7.2 asist ortalamaları yakalayan 23 yaşındaki Fox'ın, beş yıllığı 163 milyon dolarlık sözleşmesi bu sezon başlayacak.



2020'de 12. sıradan Draft edilen Haliburton ise, ilk sezonunda %41 civarında üçlük isabeti bulurken, Yılın Çaylağı ödülü oylamasında üçüncü sırada yer almıştı.



Simmons'ın 76ers yönetimine ayrılma arzusunu bildirdiği ve organizasyonun kendisine ceza verip vermediğine bakılmaksızın, bu ayın sonundaki antrenman kampına rapor vermeyi düşünmediği bildirilmişti.



