Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey için İngilizler atakta...
Daha önce Arsenal'in radarına giren Fransız yıldızı Manchester United da kadrosuna katmak istiyor. United'ın Sarı-Kırmızılılar'da son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiren Boey için çalışmalara başladığı öğrenildi.
BAYERN MAÇINDA İZLEYECEKLER
M. United'ın G.Saray'ın önümüzdeki hafta Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına temsilci göndereceği belirtildi.
OCAK AYINDA KAPIYI ÇALACAKLAR
M. United'ın Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
DEĞERİNE DEĞER KATTI
Fransız oyuncu, 2019'da Rennes'in altyapısından çıktığında piyasa değeri 250 bin Euro'ydu. Galatasaray, Temmuz 2021'de 1 milyon 150 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine kattı. Bugünkü piyasa değeri 17 milyon Euro.
Takımın son iki sezondaki en istikrarlı futbolcusu Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parmak ısırtmayı sürdürürken piyasasını da her gün arttırıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon 10 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 6 Şampiyonlar Ligi eleme maçında forma giyen Boey, 1 gol atarken asist üretemedi.
Daha önce Arsenal'in radarına giren Fransız yıldızı Manchester United da kadrosuna katmak istiyor. United'ın Sarı-Kırmızılılar'da son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiren Boey için çalışmalara başladığı öğrenildi.
BAYERN MAÇINDA İZLEYECEKLER
M. United'ın G.Saray'ın önümüzdeki hafta Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına temsilci göndereceği belirtildi.
OCAK AYINDA KAPIYI ÇALACAKLAR
M. United'ın Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
DEĞERİNE DEĞER KATTI
Fransız oyuncu, 2019'da Rennes'in altyapısından çıktığında piyasa değeri 250 bin Euro'ydu. Galatasaray, Temmuz 2021'de 1 milyon 150 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine kattı. Bugünkü piyasa değeri 17 milyon Euro.
Takımın son iki sezondaki en istikrarlı futbolcusu Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parmak ısırtmayı sürdürürken piyasasını da her gün arttırıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon 10 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 6 Şampiyonlar Ligi eleme maçında forma giyen Boey, 1 gol atarken asist üretemedi.