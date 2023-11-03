'ın yıldızıiçin İngilizler atakta...Daha önce Arsenal'in radarına giren Fransız yıldızı Manchester United da kadrosuna katmak istiyor. United'ın Sarı-Kırmızılılar'da son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiren Boey için çalışmalara başladığı öğrenildi.M. United'ın G.Saray'ın önümüzdeki hafta Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına temsilci göndereceği belirtildi.M. United'ın Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.Fransız oyuncu, 2019'da Rennes'in altyapısından çıktığında piyasa değeri 250 bin Euro'ydu. Galatasaray, Temmuz 2021'de 1 milyon 150 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine kattı. Bugünkü piyasa değeri 17 milyon Euro.Takımın son iki sezondaki en istikrarlı futbolcusu Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parmak ısırtmayı sürdürürken piyasasını da her gün arttırıyor.Bu sezon 10 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 6 Şampiyonlar Ligi eleme maçında forma giyen Boey, 1 gol atarken asist üretemedi.