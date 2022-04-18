Sabri Çelik'ten ilk icraat: '8 Mart' iptal!

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik yönetiminde yeni MHK, ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu 12 hakeme yeniden Süper Ligi maçı verilmesine yönetimde oybirliği ile karar verildi.



8 Mart'ta klasman düşürülen ve maç verilmeyeceği açıklanan 12 hakem, daha sonra Tahkim Kurulu'na gitmiş ve kararı bozdurmuştu. Buna rağmen Ferhat Gündoğdu liderliğindeki MHK, hakemlere maç vermeme kararının arkasında durmuştu.



İŞTE YENİ MERKEZ HAKEM KURULU



- Sabri Çelik

- Muhittin Boşat

- Murat Ilgaz

- Erol Ersoy

- Orhan Erdemir

- İsmet Arzuman

- Hikmet Öksüzoğlu

- İbrahim Çınar

- Dursun Cumali Sucu"



SABRİ ÇELİK KİMDİR?



Ferhat Gündoğdu'dan boşalan MHK Başkanlığı görevine Sabri Çelik getirildi. Daha önce 2 kez aynı görevi yürüten, Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'lerde de üye olarak görev yapan Çelik ve oluşturduğu ekip, 16 Haziran'da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu'na dek MHK'yi yönetecek. Bu Genel Kurul'da seçilecek TFF Başkanı, yeni bir MHK oluşturacak.



Sabri Çelik ilk olarak 2004-2005 arasında MHK Başkanı olmuştu. 63 yaşındaki eski hakem, 2019 yılında yaklaşık 5 ay bu görevi üstlenmişti.



Çelik ayrıca Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'larda da üye olarak görev almıştı.





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