Avrupa futbolunda bugün yine birbirinden önemli maçlar oynanacak. İspanya'daki Atletico Madrid - Real Madrid derbisinde Arda Güler boy gösterecek.
İtalya'da Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Atalanta'yı ağırlayacak. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter ise Semih Kılçısoy'un kiralık olarak oynadığı Cagliari deplasmanına çıkacak.
Günün nefes kesecek maçları S Sport Plus'tan yayınlanacak. S Sport Plus, SPORX koduyla yıllık sadece 1.399 TL'ye izlenebiliyor! Hemen üye ol ve sen de bu fırsatı kaçırma!
TIKLA, HEMEN ÜYE OL VE MAÇLARI İZLE!
İşte S Sport Plus'ta günün programı;
İSPANYA LA LIGA
15:00 Getafe - Levante
17:15 A. Madrid - R. Madrid
19:30 Mallorca - Deportivo Alaves
22:00 Villarreal - Athletic Bilbao
İTALYA SERIE A
16:00 Como - Cremonese
19:00 Juventus - Atalanta
21:45 Cagliari - Inter
ALMANYA BUNDESLIGA
16:30 Wolfsburg - Leipzig
16:30 Mainz - Dortmund
16:30 Heidenheim - Augsburg
16:30 St. Pauli - Leverkusen
19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
HOLLANDA EREDIVISIE
17:30 Ajax - NAC Breda
21:00 Excelsior - PSV Eindhoven
PORTEKİZ LİGİ
22:30 Estoril - Sporting CP
TIKLA, HEMEN ÜYE OL VE MAÇLARI İZLE!
TIKLA, HEMEN ÜYE OL VE MAÇLARI İZLE!
İtalya'da Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Atalanta'yı ağırlayacak. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter ise Semih Kılçısoy'un kiralık olarak oynadığı Cagliari deplasmanına çıkacak.
Günün nefes kesecek maçları S Sport Plus'tan yayınlanacak. S Sport Plus, SPORX koduyla yıllık sadece 1.399 TL'ye izlenebiliyor! Hemen üye ol ve sen de bu fırsatı kaçırma!
TIKLA, HEMEN ÜYE OL VE MAÇLARI İZLE!
İşte S Sport Plus'ta günün programı;
İSPANYA LA LIGA
15:00 Getafe - Levante
17:15 A. Madrid - R. Madrid
19:30 Mallorca - Deportivo Alaves
22:00 Villarreal - Athletic Bilbao
İTALYA SERIE A
16:00 Como - Cremonese
19:00 Juventus - Atalanta
21:45 Cagliari - Inter
ALMANYA BUNDESLIGA
16:30 Wolfsburg - Leipzig
16:30 Mainz - Dortmund
16:30 Heidenheim - Augsburg
16:30 St. Pauli - Leverkusen
19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
HOLLANDA EREDIVISIE
17:30 Ajax - NAC Breda
21:00 Excelsior - PSV Eindhoven
PORTEKİZ LİGİ
22:30 Estoril - Sporting CP
TIKLA, HEMEN ÜYE OL VE MAÇLARI İZLE!
TIKLA, HEMEN ÜYE OL VE MAÇLARI İZLE!