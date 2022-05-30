Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da kadroda revizyon bekleniyor. Sarı-kırmızılı camia, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanmış durumda...Seçim sonrası sarı-kırmızılılarda yaprak dökümü yaşanabilir. Takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında da Ryan Babel geliyor.Tecrübeli futbolcu sezon içinde sık sık eleştirilerin hedefi halinde gelmişti. Ancak yıldız ismin takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.Sarı-kırmızılı kulüpten haber bekleyen ve bu nedenle Kasımpaşa'nın yaptığı teklifi bekleten Hollandalı oyuncunun, 1 milyon euro'ya imza atmaya hazır olduğu bildirildi.Bu sezon 2.5 milyon euro kazanan Babel ciddi bir indirime gitmiş oldu.19 Aralık 1986 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Kariyerine Diemen altyapısında başladı daha sonra Ajax altyapısında oynadı. Ajax, Liverpool ve Hoffenheim maceralarının ardından Kasımpaşa'ya transfer oldu.Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 karşılaşmada 3 gole imzasını attı. Babel bu maçlarda 2 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı ile 69 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ise 10 gol kaydetti.