Rusya'dan Fenerbahçe için flaş yorum!

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında Rusya'da Zenit ile karşılaşacak Fenerbahçe hakkında Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.
Rus basınına konuşan Spartak Moskova'nın eski futbolcusu Valeri Shmarov, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olmadığını söyledi.
''15. SIRADA OLDUKLARI İÇİN SÖYLEMİYORUM''
Valery Reinhold, yaptığı açıklamada ''Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Hiç özel bir şey görmedim. Zaten satılık oyunculardan kurulu bir takım. Bunu Türkiye Ligi'nde 15. sırada oldukları için söylemiyorum. Bence Zenit, sahasında Fenerbahçe'yi rahat yener. İstanbul'da Mak, penaltıyı gol yapsa zaten her şey bitmiş olacaktı.'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Rus basınına konuşan Spartak Moskova'nın eski futbolcusu Valeri Shmarov, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olmadığını söyledi.
''15. SIRADA OLDUKLARI İÇİN SÖYLEMİYORUM''
Valery Reinhold, yaptığı açıklamada ''Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Hiç özel bir şey görmedim. Zaten satılık oyunculardan kurulu bir takım. Bunu Türkiye Ligi'nde 15. sırada oldukları için söylemiyorum. Bence Zenit, sahasında Fenerbahçe'yi rahat yener. İstanbul'da Mak, penaltıyı gol yapsa zaten her şey bitmiş olacaktı.'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın