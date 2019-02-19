Rusya'dan Fenerbahçe için flaş yorum!

Valeri Shmarov

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında Rusya'da Zenit ile karşılaşacak Fenerbahçe hakkında Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.Rus basınına konuşan Spartak Moskova'nın eski futbolcusu, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olmadığını söyledi.Valery Reinhold, yaptığı açıklamada ''Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Hiç özel bir şey görmedim. Zaten satılık oyunculardan kurulu bir takım. Bunu Türkiye Ligi'nde 15. sırada oldukları için söylemiyorum. Bence Zenit, sahasında Fenerbahçe'yi rahat yener. İstanbul'da Mak, penaltıyı gol yapsa zaten her şey bitmiş olacaktı.'' şeklinde konuştu.