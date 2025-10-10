Serbest oyuncu durumundaki oyun kurucu Russell Westbrook'un, Çin'den Sacramento Kings'in teklif edebileceğinin neredeyse dört katı büyüklüğünde bir kontrat önerisi aldığı iddia edildi.NBA'de halen üst düzey performans sergileyebilen ve etkileyici bir kariyer geçmişine sahip olan eski MVP Russell Westbrook, yeni sezona bir takıma bağlı olmadan giriyor.Ligdeki takımlardan beklediği ilgiyi göremeyen 36 yaşındaki yıldız için yurtdışı seçeneği gündeme geldi. Sactown Sports'tan Carmichael Dave'in aktardığına göre, Westbrook'un Çin'de yarım sezonluk oldukça büyük bir teklif alma ihtimali bulunuyor.Dave, Sactown Sports 1140 radyo programında şu ifadeleri kullandı:Geçtiğimiz sezonu Denver Nuggets formasıyla geçiren Westbrook, 13.3 sayı, 6.1 asist ve 4.9 ribaund ortalamaları yakaladı. NBA'de kariyerine devam etmesi halinde 18. sezonuna girecek.Westbrook, kariyerinde 21.2 sayı, 7 ribaund ve 8 asist ortalamaları tutturmuş, dört farklı sezonda ise sezonu "triple-double" ortalamalarıyla tamamlamış bir isim.9 kez NBA All-Star seçilen ve 9 kez All-NBA Takımı'nda yer alan Westbrook, 2017 yılında En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanmış, ayrıca 2 kez All-Star Maçı MVP'si olmuştu. NBA'in 75. Yıl Dönümü Onur Takımı'na da seçilen Westbrook, modern basketbolun en üretken oyun kurucularından biri olarak kabul ediliyor.