Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell, son takas günü öncesindeki son Lakers maçında, hakkında çıkan söylentileri umursamadığını söyledi.



Lakers, NBA'de takasın son tarihi olan 8 Şubat'tan önceki son maçını, geçtiğimiz gece Charlotte Hornets'a karşı oynadı.



Takımın 124-118'lik skorla aldığı galibiyette 28 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalma kaydeden Russell, takas söylentileri hakkında kendisine gelen sorulara şu şekilde samimi bir yanıt verdi:



"Hiç umurumda değil... Kontratımın takas edilmesinin onlara mantıklı gelip gelmeyeceği benim kontrolümde olan bir şey değil, o yüzden oyunuma bakıyorum."



D'Lo'ya ayrıca, 1+1 oyuncu opsiyonlu olan kontratındaki takas vetosu hakkında soru soruldu ve Lakers guardı, konunun iş yönünü anladığını ve bu maddeden vazgeçmeye istekli olduğunu açıkça belirtti:



"Bu, sözleşmelere eklenen yeni bir şeydi. Sanırım her iki taraf için de işe yaradı. Açıkçası, bir oyuncunun bu tür bir kontrole sahip olmasına izin vermek, yaz döneminde kendi kaderini çizmesine olanak tanıyor. Buna sahip olabilmek, aldığım kararın büyük bir parçasıydı diye düşünüyorum. Ne olursa olsun kendi kaderinizi kontrol edebilmek, bir oyuncu olarak bence herkesin isteyeceği bir şey."



Russell son 15 maçta 22,8 sayı ve 6,4 asist ortalamaları yakalayarak, Lakers'ın kendisini takaslama kararını almasını biraz daha zorlaştırmıştı.



