Rus ve Belarus kulüplerine FIBA'dan yasak

Rus ve Belarus kulüpleri, 2023-24 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında yer almamaya devam edecek.



FIBA'dan yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in yönettiği Almanya'nın Münih kentinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.



Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle bu sezon FIBA Avrupa organizasyonlarına katılımına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu kulüplere uygulanan yaptırım, 2023-24 sezonunda da devam edecek. Bu iki ülkenin kulüpleri, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası turnuvalarına katılamayacak.



2024 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusunda bulunan Polonya'nın talebi de kabul edildi. Turnuva, Gdynia kentinde düzenlenecek.



