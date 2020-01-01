Rudy Gobert, Jazz'den 'supermax' bekliyor!

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert'in, uzatma kontratının 'supermax' olmasını beklediği bildirildi.



Gobert, 2020-21 sezonunda yaklaşık 25.8 milyon dolar maaşı bulunan sözleşmesinin son yılına giriyor. Jazz, Gobert'in bir sonraki ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olmasını önlemek istiyorsa, kendisi ile çok yakında belirli bir veteran uzatması kontratı imzalaması gerekebilir.



ESPN'den Porter Larsen'a göre, Gobert ve kampı, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'tan aldığı gibi bir 'supermax' sözleşmesi arıyor ve Yılın Savunmacısı ödülü sahibi olduğu için, bunu aramaya uygun konumda.



Larsen, Utah'ın Gobert'in düşüncesinin aksine kendisi ile standart bir maksimum uzatma kontratı imzalamak istediğini belirtti. Aradaki fark ise, bir supermax uzatmasının, maaş sınırının %30'u yerine %35'i miktarını alabilmesi olarak biliniyor.



Gobert ve Jazz'ın bir supermax uzatma anlaşması yapmak için Salı günkü sezon başlangıcına kadar zamanı bulunuyor. Bu imza daha önce atılmazsa, standart uzatma seçeneğiyle sınırlı kalacaklar.



Gobert, özellikle savunmada NBA'in önde gelen pivotlarından biri olarak biliniyor. İki kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış olan ve tek sefer All-Star seçilen Gobert, geçtiğimiz sezon Jazz ile 15.1 sayı, 13.5 ribaund ve 2.0 blok ortalamaları yakalamıştı.



