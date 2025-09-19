Ruben Amorim: 'Dünyada başka hiçbir kulüpte yok'

Premier League'de ilk dört haftada sadece dört puan toplayabilen Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, takımının durumunu ve hedeflerini değerlendirdi.



"BASKI DÜNYANIN EN YÜKSEĞİ"



Portekizli teknik adam, Old Trafford'daki görevine dair baskının büyüklüğüne dikkat çekti:

"Manchester United'daki baskı seviyesi muhtemelen dünyanın herhangi bir kulübünden daha yüksek. Biz kazanmak istiyoruz."Amorim, takımdaki oyun gelişimine vurgu yaptı:United'ın Arsenal ve Manchester City'ye karşı aldığı yenilgilerin altını çizen Amorim, şunları söyledi: