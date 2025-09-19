19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Ruben Amorim: "Dünyada başka hiçbir kulüpte yok"

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, takımının durumunu ve hedeflerini değerlendirdi.

19 Eylül 2025 18:15
Ruben Amorim: 'Dünyada başka hiçbir kulüpte yok'
Premier League'de ilk dört haftada sadece dört puan toplayabilen Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, takımının durumunu ve hedeflerini değerlendirdi. 

"BASKI DÜNYANIN EN YÜKSEĞİ"

Portekizli teknik adam, Old Trafford'daki görevine dair baskının büyüklüğüne dikkat çekti:



"Manchester United'daki baskı seviyesi muhtemelen dünyanın herhangi bir kulübünden daha yüksek. Biz kazanmak istiyoruz."

"GEÇEN YILDAN DAHA İYİYİZ"

Amorim, takımdaki oyun gelişimine vurgu yaptı:

"Geçen sezon oyunumuza çok eleştirel yaklaşmıştım, ama şimdi çok daha iyi oynuyoruz. Savunmadan hücuma kadar, hatta penaltılarda bile gelişim gösteriyoruz. Daha agresif ve ceza sahasında daha soğukkanlı olmamız gerekiyor, ancak genel olarak geçen yıldan daha iyi durumdayız."

"KAZANMAMIZ ŞAART"

United'ın Arsenal ve Manchester City'ye karşı aldığı yenilgilerin altını çizen Amorim, şunları söyledi:

"Kazanmamız gerekiyor. Arsenal ve City'ye kaybettik. Sezonun başında kaybetmek, özellikle geçen sezonun ardından, büyük bir problem."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
