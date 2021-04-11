İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus evinde Genoa ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Juve, 3-1'lik skorla kazandı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.



Juventus'a galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Kulusevkski, 22. dakikada Morata ve 70. dakikada McKennie'den geldi. Genoa'nın tek sayısını ise 49. dakikada Scamacca kaydetti.



Genoa ile oynadığı son dört Serie A maçını kazanan Juventus, 2008'den bu yana ilk kez dört maçlık seri yakaladı. Öte yandan Serie A'da 6 maçtır kalesini gole kapatamayan Juventus, Temmuz 2020'deki yedi maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.



Bu sonucun ardından evinde oynadığı 16 maçta 12. galibiyetini alan Juventus, 74 puanlı lider Inter'in 12 puan gerisinde 62 puanla "mucize" beklentisini sürdürdü. Son 9 maçta 1 galibiyeti olan Genoa ise 32 puanla 13. sırada yer aldı.



Serie A'nın 31. haftasında Juventus deplasmanda Atalanta ile kritik maçta karşılaşacakken, Genoa ise Milan deplasmanına gidecek.









