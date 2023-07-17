Ronaldo'nun yanına 30 milyonluk transfer!

Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Al Nassr'dan flaş bir transfer daha geliyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Nassr, Lens forması giyen 28 yaşındaki Seko Fofana'yı transfer etti.



Habere göre Fransız ekibi bu transferden 25-30 milyon euroluk bir bonservis ücreti alacak.



Başarılı oyuncunun sağlık kontrollerinin tamamlandığı ve kısa süre içinde resmi imzanın atılacağı ifade edildi.



Lens ile 112 maça çıkan Fofana, 21 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.



