13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
2-0
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
4-0
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
2-0
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-2
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-1
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

Ronaldo'nun kırmızı gördüğü maçta İrlanda, Portekiz'i Troy Parrot ile devirdi!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda, sahasında Portekiz'i 2-0 mağlup etti. İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri, adı Fenerbahçe ile anılan Troy Parrott kaydetti. Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Ronaldo'nun kırmızı gördüğü maçta İrlanda, Portekiz'i Troy Parrot ile devirdi!
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda, sahasında Portekiz'i konuk etti.

Aviva Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. 

İrlanda'nın gollerini 17 ve 45. dakikalarda Troy Parrott kaydetti. 

Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 61. dakikada gördüğü kırmızı kart sonucunda takımını 10 kişi bıraktı. Rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu oyundan atılan Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, yedek başladığı mücadelede ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve İrlanda, sahasında 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte İrlanda, puanını 7'ye yükseltti. Grupta ilk mağlubiyetini alan lider Portekiz ise 10 puanda kaldı. 

Grupta son maçında İrlanda, deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Portekiz ise Ermenistan'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Öte yandan İrlanda'nın gollerini kaydeden Troy Parrott, Fenerbahçe ile anılıyor. 



