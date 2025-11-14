2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda, sahasında Portekiz'i konuk etti.Aviva Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.İrlanda'nın gollerini 17 ve 45. dakikalardakaydetti.Portekiz'de61. dakikada gördüğü kırmızı kart sonucunda takımını 10 kişi bıraktı. Rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu oyundan atılan Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu, yedek başladığı mücadelede ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.Mücadelenin ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve İrlanda, sahasında 3 puanın sahibi oldu.Bu sonuçla birlikte İrlanda, puanını 7'ye yükseltti. Grupta ilk mağlubiyetini alan lider Portekiz ise 10 puanda kaldı.Grupta son maçında İrlanda, deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Portekiz ise Ermenistan'ı konuk edecek.