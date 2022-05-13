Ronaldinho'dan PSG sözleri: 'Kim oynamalı?'

Futbol kariyerinde Paris Saint-Germain forması da giyen Ronaldinho, Fransız ekibi için değerlendirmede bulundu.



"PSG'nin sezonunu nasıl yorumluyorsunuz, değişim gerekli mi?" sorusu yöneltilen Ronaldinho, "Bunu anlamıyorum; PSG'deki tüm futbolcular harika ve değişim gerekli mi diye soruyorsunuz. Ne istiyorsunuz, takımda kötü futbolcuların oynamasını mı? Futbolcuların oyun sistemine alışmasını beklemeliyiz. Gerisi gelecektir. Takımdaki adaptasyon şu an iyi durumda" şeklinde cevap verdi.



"Neymar, PSG'de kalmalı mı?" sorusuna cevap veren Brezilyalı eski futbolcu, "Neymar, dünyadaki en iyi futbolculardan biri. Bu yıl, birkaç kez sakatlık yaşadı. Yüzde yüzünü verdiğinde gerçekten çok özel bir oyuncu" dedi.



Takımdaki yıldızlara dikkat çeken Ronaldinho, son olarak, "Neymar, Messi, Di Maria... Harika oyuncular bir arada. Eğer taraftarlar, bu isimlerden memnun değilse, o zaman kim oynamalı?" diye konuştu.





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