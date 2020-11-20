Ronald Koeman'dan "milli maç" isyanı: "Saygı gösterilmiyor!"

Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman, fisktür yoğunluğundan şikayet etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ronald Koeman'dan 'milli maç' isyanı: 'Saygı gösterilmiyor!'
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20 Kasım 2020 21:12
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Atletico Madrid maçı öncesinde basın toplantısında fikstüre tepki gösterdi.

Milli maç takviminin doğru planlanmadığını söyleyen Koeman, "Milli Takımların 3 maç oynaması iyi bir şey olmadı ki biri de hazırlık maçıydı. Milli Takım'ı 2 yıl yönettim ancak oyuncuları hiçbir zaman riskli işlere sokmadım. Oyuncular çok fazla yolculuk yapmak zorunda kaldı, birçok oyuncu maçlar geç oynandığı için geç döndü. Büyük kulüplere saygı gösterilmiyor, onları da düşünmelisiniz" dedi.

Barcelona, La Liga'da 21 Kasım Cumartesi günü TSİ Atletico Madrid ile dev bir maça çıkacak.



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