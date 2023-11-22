Ronald Koeman'dan Arda Kardeşler'e sert eleştiri

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 6-0 kazandıkları Cebelitarık maçının ardından maçın hakemi Arda Kardeşler'i eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ronald Koeman'dan Arda Kardeşler'e sert eleştiri
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22 Kasım 2023 19:43
Hollanda Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü Ronald Koeman, Cebelitarık karşısında alınan 6-0'lık galibiyete rağmen oldukça sinirliydi.

"SEVİYEYE UYGUN DEĞİL"

Maçın Türk hakemi Arda Kardeşler hakkında eleştirilerde bulunan Koeman, "Cebelitarık oyuncuları bütün maç sert fauller yaptı ama hiçbiri ceza almadı. Bu seviyedeki bir hakemin bu seviyedeki bir maçta standartları karşılaması gerekirdi ama böyle olmadı." ifadelerini kullandı.

"DÖRDÜNCÜ HAKEM BANA GÜLDÜ"

Maçın dördüncü hakemi Ümit Öztürk'ü de eleştiren Koeman, "Dördüncü hakeme durumu anlattığımızda ise güldü. Bu tarz şeylerin futbolda yeri yok." sözlerini sarf etti.
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