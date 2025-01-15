Romulo'nun eski takım arkadaşının transferi gündemde!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Göztepe'nin Brezilya'nın Athletico Paranaense takımında forma giyen golcü Emerson Correira ile ilgilendiği ifade edildi.



Brezilya basını, 20 yaşındaki golcü ile Göztepe'nin temas halinde olduğunu yazdı.



Atletico Paranaense alt yapısından yetişen Emerson, Brezilya'nın U16 ve U17 milli takımlarında da forma giydi.



Emerson, Atletico Paranaense'de şu an Göztepe forması giyen Romulo Cardoso ile de takım arkadaşlığı yaptı.