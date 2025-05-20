20 Mayıs
M.City-Bournemouth
22:00
20 Mayıs
C.Palace-Wolves
22:00
21 Mayıs
River Plate-Club Atletico Platense
02:30
20 Mayıs
HJK-SJK
18:00
20 Mayıs
Aasane-Viking
19:00
20 Mayıs
Egersund-Sarpsborg 08
19:00
20 Mayıs
Bryne-KFUM
19:00
20 Mayıs
Stabaek-Mjoendalen
19:00
20 Mayıs
Aalesund-Hamarkameratene
19:00
20 Mayıs
Kongsvinger-Rosenborg
21:00
20 Mayıs
FC Den Bosch-Telstar
21:00

Romulo, Göztepe'de tarih yazacak

Geçtiğimiz sezon kadrosuna Athletico Paranaense'den Göztepe'ye transfer olan Romulo Cardoso, Göztepe'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırmak üzere.

calendar 20 Mayıs 2025 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Romulo, Göztepe'de tarih yazacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'de Göztepe formasıyla 13 gole ulaşan Romulo Cardoso, 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılı ekipte bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olacak.

Sezonun ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan Göztepe'de Romulo, hücum bölgesinde gol katkısıyla dikkati çekti. Süper Lig'de 29. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında penaltı vuruşuyla gol sevinci yaşayan Romulo, suskunluğunu 36. haftada Çaykur Rizespor maçındaki 2 golle bozdu.

Ligde 13 gol ve 9 asiste ulaşan Romulo, 2 gol daha bulması halinde Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı ünvanını alacak. Sarı-kırmızılı ekipte Adis Jahovic, 2017-18'de 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılıların en golcü ismi Adis Jahovic'i Cherif Ndiaye, Romulo, Andre Castro ve Cameron Jerome izledi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.