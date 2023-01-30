Romain Saiss için Ada'dan talip

Beşiktaş forması giyen Romain Saiss'a İngiltere'den bir talip çıktı.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Nottingham Forest'ın, Faslı savunma oyuncusu ile ilgilendiği aktarıldı.



Premier Lig ekibinin ara transfer döneminde şu ana kadar 3 transfer yaptığı ve 4. hedefinin Saiss olduğu ifade edildi. Nottingham'ın, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için bilgi aldığı kaydedildi. İngiliz ekibinin bu transfer için 2.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.



BEŞİKTAŞ İSTEKLİ DEĞİL



Saiss'ın, İngiltere tecrübesinin olduğu ve Wolves'te 6 yılda 206 maça çıktığı hatırlatıldı.



Öte yandan Beşiktaş'ın ise takıma sezon başında katılan deneyimli oyuncuyu bırakmaya istekli olmadığı öne sürüldü.



Nottingham Forest'ın, Saiss dışında savunma transferi için adayları arasında Atletico Madrid forması giyen Felipe olduğu belirtildi.





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