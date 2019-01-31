Roma'da Vida olmadı, Skrtel gündemde!

Transfer döneminin son gününde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen, rotayı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çevirdi.İtalyan basınının haberine göre Beşiktaş'ın Hırvat stoperiyı transfer edemeyen Roma, Fenerbahçe'deni kadrosuna katmak istiyor.Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Skrtel transferi için görüşmeler yapacağını belirten İtalyan basını, Roma'nın son gün transfer sürprizi yapabileceğini kaydetti.Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki Slovak futbolcunun ismi, transfer döneminde Serie A'nın lideri Juventus ile de anılmıştı.