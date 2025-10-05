05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
1-247'
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
0-020'
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
1-2DA
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
1-046'
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-175'
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
2-0DA
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
1-017'
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-190'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1DA
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Roma'dan üst üste 3. galibiyet!

Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

05 Ekim 2025 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Roma'dan üst üste 3. galibiyet!




Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.

Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Roma, 2-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Matias Soule ve 30. dakikada Bryan Cristante kaydetti. Fiorentina'nın tek golü 14. dakikada Moise Kean'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma, ligdeki üst üste 3. galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fiorentina ise 3 puanla tanışamadı ve 3 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Roma, Inter'i konuk edecek. Fiorentina, Milan'a konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
5 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
