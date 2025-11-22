Roland Sallai, Fenerbahçe derbisinde yok!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da Roland Sallai, kırmızı kart gördü.
Mücadelenin uzatma anlarında Roland Sallai, Gençlerbirliği'nden Zan Zuzek'e müdahalede bulundu.
Hakem Ozan Ergün, gelen uyarının ardından VAR'da pozisyonu izledi ve Sallai'ye kırmızı kart gösterdi.
Sallai, gördüğü kırmızı kartın ardından gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Mücadelenin uzatma anlarında Roland Sallai, Gençlerbirliği'nden Zan Zuzek'e müdahalede bulundu.
Hakem Ozan Ergün, gelen uyarının ardından VAR'da pozisyonu izledi ve Sallai'ye kırmızı kart gösterdi.
Sallai, gördüğü kırmızı kartın ardından gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.