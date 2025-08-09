Roland Sallai: 'Çok çalışıyorum'

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.
Sarı-Kırmızılılar'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Sallai "Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık."ak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
"ÇOK ÇALIŞIYORUM"
Açıklamalarına devam eden Macar yıldız, "Her şeyimi vermeye çalışıyorum. En iyi halimde oynamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Sahada en iyisi olmak için çok çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
