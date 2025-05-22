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Rodrygo'nun gözü Xabi Alonso'da

Basında Arsenal'a transfer olacağı yönünde iddialar çıkan Brezilyalı yıldız Rodrygo, Xabi Alonso'nun güvenini kazanıp Real Madrid'de kalmak istiyor.

calendar 22 Mayıs 2025 17:35 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 17:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Rodrygo'nun gözü Xabi Alonso'da
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Geçtiğimiz günlerde transfer etmek için girişimde bulunduğu Brezilyalı yıldız Rodrygo, Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

AS'ın haberine göre; Rodrygo'nun, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun güvenini kazanacağına ve takımda kilit bir rol üstleneceğine inandığı belirtildi. Yıldız futbolcu, yalnızca Xabi Alonso'nun kendisine "bu takımda sana yer yok" demesi durumunda ayrılığı değerlendirecek.

PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda toplam 51 maça çıkan Rodrygo, bu maçlarda 14 gol, 9 asistlik bir performans gösterdi


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