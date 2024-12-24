Rodrygo, Manchester City'nin teklifini reddetti

Geçtiğimiz sezon, Manchester City, Brezilyalı yıldız Rodrygo'yu transfer etmek için cazip bir teklif sundu, ancak oyuncu Real Madrid'de kalmayı tercih etti.



İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, Real Madrid'deki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki yıldızı transfer listesinin ön sıralarına almıştı. Ancak Rodrygo, City'nin cazip mali şartlarına ve sportif projelerine rağmen teklifi geri çevirerek Real Madrid'de kalmayı tercih etti. Kulüp yönetimi de oyuncunun bu kararını destekleyerek herhangi bir transfer ihtimaline kapıları kapattı.



YENİDEN DOĞDU



Rodrygo, bu sezon isim olarak Bellingham, Vini JR ve Mbappé gibi isimlerin gerisinde kalsa da son üç maçta adeta yeniden doğdu.



Bu üç maçlık süreçte 3 gol 2 asist türeten Brezilyalı oyuncu, sezon genelinde forma giydiği 20 maçta 5 gol 4 asistlik katkı sağladı.