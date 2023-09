Rodrigue Beaubois: ''Geçen seneden ders çıkaracağız''

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, yeni bir takımla sezona gireceklerini belirterek yaşanan değişimden dolayı heyecan duyduklarını söyledi.



Beaubois, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda yaşanan değişim ve yeni sezona ilişkin değerlendirmede bulundu.



Sezona çok sıkı çalışarak hazırlandıklarını kaydeden tecrübeli basketbolcu, "Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir takım, antrenör ve sistemle sezona gireceğiz. Birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Yaşanan değişimden dolayı heyecan duyuyoruz. Şu ana kadar takımda iyi anlamda birçok değişim yaşandı. Yeni sezon için sıkı çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



"Geçen sezonki hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız"



THY Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Beaubois, "Geçen yıl takımda bulunan oyuncular olarak play-off'lara kalamadığımız geçen sezonki hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız. Yeni bir başlangıç olarak düşünüyoruz. Umarım geçen sezonki performansımızdan daha iyisini sergileyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Normal sezonun 5 Ekim'de başlayacağı THY Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında oynayacakları Barcelona ve Real Madrid maçlarını değerlendiren 35 yaşındaki oyuncu, "Sezon başında tam anlamıyla hazır olmayı amaçlıyoruz. Önümüzde iki haftalık bir süreç daha var. Bu iki haftayı bu iki önemli karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanabilmek için iyi kullanmaya çalışacağız. Kesinlikle çok zor iki maç olacak." yorumunu yaptı.



"Antrenörümüzün stratejilerini öğrenmeye çalışıyoruz"



Beaubois, yeni sezon öncesi göreve gelen başantrenör Erdem Can'ın oyun stiline alışmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Yeni sistemi öğrenme aşamasında olduklarını dile getiren skorer basketbolcu, "Yeni bir antrenör geldiğinde yeni bir sisteme adapte olmak zorundasınızdır. Antrenörümüzün hücum ve savunma stratejilerini öğrenmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar oyuncular olarak tanık olduğumuz şeyleri sevdik diyebilirim. Çalışmaya devam etmeliyiz. Takıma yaptırmak istediği şeyleri anlamaya çalışmalıyız. Şimdiye kadar her şey çok iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Panathinaikos maçları özel olacak"



Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos ile yapacakları maçlara değinen Beaubois, "Çok özel maçlar olacak. Ergin Ataman 5 yıl boyunca bizim antrenörlüğümüzü yaptı. Birlikte 5 başarılı sezon geçirdik. Başka bir takımı çalıştırırken onu görmek ve ona karşı oynamak değişik bir his olacak. Heyecanlı olacağını düşünüyorum. Umarım ona karşı kazanabiliriz." şeklinde konuştu.



Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder'a transfer olan eski takım arkadaşı Vasilije Micic'in harika bir oyuncu olduğunu belirten Fransız oyuncu, "Takımın en iyi oyuncularından biriydi. Ayrılığı sadece bizim için değil, her takım için büyük bir kayıp olurdu. Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncularından biri ancak artık burada değil ve takımdaki oyuncularla işimize odaklanmak zorundayız. Sıkı çalışarak onun eksikliğini hissettirmemeye çalışmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.