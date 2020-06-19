Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Şampiyon olmak istediklerini belirten Robinho, "Bizim bir hayalimiz var, bu da şampiyon olmak. Şampiyonluğa giden yolda böyle önemli bir maçta, önemli bir galibiyette katkı verebildiğim için de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz lazım. Önümüzde daha çok maçlar var, zor maçlar var ama bizim yapmamız gereken en iyisini yapmak ve iyi sonuçları sahadan çıkarmak." dedi.



Ankaragücü karşılaşmasının 56. dakikasında Demba Ba'nın yerine oyuna giren Robinho, bu sezon henüz gol sevinci yaşayamadı.



