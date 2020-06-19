Robinho: "Bizim bir hayalimiz var

Başakşehirli Robinho, Ankaragücü karşılaşmasının ardından ligde şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Robinho: 'Bizim bir hayalimiz var
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19 Haziran 2020 23:13
Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şampiyon olmak istediklerini belirten Robinho, "Bizim bir hayalimiz var, bu da şampiyon olmak. Şampiyonluğa giden yolda böyle önemli bir maçta, önemli bir galibiyette katkı verebildiğim için de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz lazım. Önümüzde daha çok maçlar var, zor maçlar var ama bizim yapmamız gereken en iyisini yapmak ve iyi sonuçları sahadan çıkarmak." dedi.

Ankaragücü karşılaşmasının 56. dakikasında Demba Ba'nın yerine oyuna giren Robinho, bu sezon henüz gol sevinci yaşayamadı.



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