Robin Yalçın'dan dikkat çeken paylaşım

Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın, Galatasaray maçı öncesi bilerek sarı kart gördükleri yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Robin Yalçın'dan dikkat çeken paylaşım
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30 Kasım 2024 00:21
Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın, Galatasaray maçı öncesi bilerek sarı kart gördükleri yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

Maç öncesi cezalı duruma düşen diğer oyuncular Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal ile birlikte günün idmanından fotoğraf paylaşan Robin Yalçın, "Bazı yorumcuların bilerek sarı kart gördüğümüze dair iddialarına tepkimiz" ifadelerini kullandı.

İşte Robin Yalçın'ın paylaşımı;



NE OLMUŞTU?

Eyüpspor'un Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybettiği maçta kart ceza sınırında bulunan oyuncular Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih Kabasakal sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düşmüşlerdi.
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