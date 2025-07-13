Roberto Firmino, Katar'a gidiyor

Al Ahli forması giyen Roberto Firmino, Katar'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katar ekiplerinden Al Sadd, Brezilyalı golcü ile anlaşma sağladı.
Firmino transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Al Ahli'de geçen sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katar ekiplerinden Al Sadd, Brezilyalı golcü ile anlaşma sağladı.
Firmino transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Al Ahli'de geçen sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.