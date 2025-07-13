13 Temmuz
Chelsea-PSG
22:00
13 Temmuz
Bryne-Vaalerenga
15:30
13 Temmuz
FK Haugesund-KFUM
18:00
13 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
18:00
13 Temmuz
Rosenborg-Hamarkameratene
18:00
13 Temmuz
Stroemsgodset-Tromsoe
18:00
13 Temmuz
Brann-Viking
20:15
13 Temmuz
I. Rivadavia-Newell's
22:30

Roberto Firmino, Katar'a gidiyor

Katar ekiplerinden Al Sadd, Al Ahli'den Roberto Firmino ile anlaşma sağladı.

calendar 13 Temmuz 2025 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roberto Firmino, Katar'a gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Al Ahli forması giyen Roberto Firmino, Katar'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katar ekiplerinden Al Sadd, Brezilyalı golcü ile anlaşma sağladı.

Firmino transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Al Ahli'de geçen sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.