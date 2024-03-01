Roberto De Zerbi'den geleceği için açıklama!

Premier Lig ekibi Brigton'ı çalıştıran Roberto De Zerbi, hafta sonunda karşılaşacakları Fulham maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yıldız teknik adam, geleceğiyle ilgili sorulara da yanıt verdi.



De Zerbi, Tariq Lamptey, Evan Ferguson, Danny Welbeck ve Joel Veltman'ın sakatlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek, "Cumartesi günkü maçta süre bulabilirler" dedi.



GELECEĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Adının sürekli birçok takımla anılması üzerine konuşan De Zerbi, "Kafamda sadece Brighton var. Sezonu genç oyuncularımızla en iyi şekilde bitirmek, rekabet edip mümkün olduğu kadar çok maç kazanmak istiyorum. Brighton'da bir sözleşmem var. Hiçbir şeye karar vermedim. Odak noktam yüzde 100 Brigton." yorumunu yaptı.





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