RMC: 'Galatasaray, Layvin Kurzawa için PSG ile anlaştı'

Saracci'nin takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışını sürdüren ancak henüz imza attıramayan Galatasaray'da Layvin Kurzawa için geri sayım başladı. Alex Moreno, Ezgjan Alioski, Mario Rui ve Patrick van Aanholt gibi isimlerle görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların rotayı çevirdiği Fransa'dan olumlu haberler geldi. RMC Sport; Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum ve Pereira gibi kalburüstü oyuncularla kadrosunu güçlendiren Paris Saint-Germain'in Kurzawa'nın gidişine yeşil ışık yaktığını duyurdu.



OPSİYONLU TRANSFER



Fransız devinin birinci sol beki Juan Bernat'ın yedeği olan Kurzawa geçen yıl sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı. 28 yaşındaki oyuncu, 27 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaparak geçen sezonu tamamlamıştı. RMC Sport, Kurzawa'yı satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Galatasaray, Paris Saint-Germain cephesinin olumlu yanıt verdiğini, Fransız oyuncunun ikna edilmesi durumunda sarı-kırmızılı formayı giyeceğini ileri sürdü. Polonya asıllı Kurzawa, Fransa Milli Takımı'nın formasını da 14 kez giydi.



