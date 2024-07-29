Rizespor'un yeni orta sahası

Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Rizespor'un yeni orta sahası
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29 Temmuz 2024 13:49
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic'i kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Buljubasic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 
 
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