Rizespor, Papadopoulos ile anlaştı

Çaykur Rizespor , Kyriakos Papadopoulos ile anlaşmaya vardı.



29 yaşındaki Yunan stoper daha önce Bundesliga'da Hamburg, Leverkusen, Schalke, Leipzig gibi takımlarda forma giymişti.



Kyriakos Papadopoulos geçen sezonu Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımında tamamladı. Papadopoulos, daha önce 33 kez Yunanistan A Milli Takımı forması giymişti.



