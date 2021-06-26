Rizespor, Papadopoulos ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan stoper Papadopoulos ile el sıkıştı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; DieRotenBullen.com
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Rizespor, Papadopoulos ile anlaştı
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26 Haziran 2021 15:36
Çaykur Rizespor , Kyriakos Papadopoulos ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki Yunan stoper daha önce Bundesliga'da Hamburg, Leverkusen, Schalke, Leipzig gibi takımlarda forma giymişti.

Kyriakos Papadopoulos geçen sezonu Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımında tamamladı. Papadopoulos, daha önce 33 kez Yunanistan A Milli Takımı forması giymişti.


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