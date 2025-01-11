Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Rizespor oldu.Rizespor, 11. dakikada Lamine Diack'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hatayspor, bu gole 23. dakikada Bilal Boutobba ile cevap verdi.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.Rizespor, 62. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Rachid Ghezzal, topu ağlara gönderdi ve 63. dakikada takımını 2-1 öne taşıdı. Ghezzal, Rizespor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rizespor, Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.Öte yandan Hatayspor'da sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, gelecek hafta Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.Rizespor, Hatayspor deplasmanındaki galibiyetle birlikte ligde dört maç sonra galibiyet aldı.Bu sonucun ardından Rizespor, ligde 24 puana yükseldi. Hatayspor, 9 puanda kaldı.Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hatayspor, gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak.21. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Varesanovic, açısını kaybedince topu Ghezzal'a çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu önledi.31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.40. dakikada ceza sahası dışında Çaykur Rizesporlu iki oyuncuyu geçen Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza yayından sert vuruşunda, top az farkla auta gitti.Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.48. dakikada sağ kanattaki Boutobba, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Aboubakar'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasından sert vuruşunda, kaleci Grbic topu kornere çeldi.53. dakikada Akintola'nın sol kanattan ortasında arka direkteki Sowe, topu penaltı noktasına indirdi. Bu bölümdeki Ghezzal'ın sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere gönderdi.Stat: MersinHakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan SultanoğluAtakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 59 Cemali Sertel), Abdulkadir Parmak (Dk. 83 Rivas), Diack (Dk. 59 Görkem Sağlam), Boutobba, Rui Pedro (Dk. 69 Massanga), Fernandes, Aboubakar (Dk. 69 Strandberg)Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha Şahin (Dk. 79 Hojer), Mithat Pala, Hadziahmetovic (Dk. 75 Buljubasic), Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Akintola, Sowe (Dk. 90+2 Jurecka)Goller: Dk. 14 Diack (Kendi kalesine), Dk. 63 Ghezzal (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 23 Boutobba (Atakaş Hatayspor)Sarı kartlar: Dk. 61 Calvo, Dk. 90+2 Kilama, Dk. 90+5 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Mithat Pala, Dk. 90+4 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)