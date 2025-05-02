Rizespor, Gaziantep FK'yi konuk edecek

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi sahasında konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Gaziantep FK'yi konuk edecek
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02 Mayıs 2025 14:39
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 14:50
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 37 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Gaziantep FK'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Papanikolaou maçta forma giyemeyecek.

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